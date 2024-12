Milan, Di Canio duro su Emerson Royal: “Non sa fare quasi nulla”

A Sky Sport, l'ex calciatore di Milan, Juventus e West Ham Paolo Di Canio ha parlato, in maniera dura, di Emerson Royal , terzino destro arrivato in rossonero ad agosto. In particolar modo, l'opinionista sportivo ha criticato il suo modo di giocare e la scelta, da parte del club, di acquistarlo.

Ecco le parole di Di Canio: "Il Milan non avrebbe dovuto prendere Emerson Royal. Non sa fare quasi nulla ed al Tottenham non capivo come faceva a giocare con tutti gli allenatori. Non è un giocatore da Milan, magari da Fiorentina dove potrebbe fare una bella figura, e non ti fa fare il salto di qualità rispetto a Calabria. Ma se l'hanno preso, vuol dire che Calabria da ancor meno garanzie".