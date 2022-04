Milan, Elliott non ha gradito i complimenti di Al-Ardhi

Si lavora per la cessione del Milan, ma la proprietà rossonera non ha apprezzato il messaggio del numero uno di Investcorp: le ultime.

Sono giorni caldissimi per la cessione del Milan da Elliott a Investcorp , società del Bahrain che ha offerto più di un miliardo. La trattativa procede bene, c'è una trattativa esclusiva in corso e a inizio maggio si potrebbe arrivare già a una svolta, con una chiusura che invece potrebbe esserci al termine della stagione. La trattativa è talmente ben avviata che Mohammed Al-Ardhi , presidente esecutivo di Investcorp, dopo l'ultima vittoria ha voluto fare i complimenti alla squadra sui social.

Secondo quanto riferisce Il Giornale, però, questo messaggio di complimenti non sarebbe stato molto gradito dai vertici di Elliott, ancora proprietario del Milan a oggi. La sensazione è che le parole non vengano apprezzate prima della firma. Prima i fatti, poi le parole. Ovviamente un piccolo fastidio che però non inciderà in nessun modo sul buon esito o meno della trattativa, che procede spedita. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>