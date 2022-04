Milan, Elliott cede al fondo arabo? Mercato, Origi-Scamacca insieme si può

La mattina del Milan viene scompigliata dalla notizia che arriva direttamente dalla Francia. Secondo 'L'Equipe' Elliott starebbe trattando la cessione del club rossonero con un fondo arabo. Calciomercato sempre in primo piano: il Diavolo fa il bis in attacco? Infine attenzione al consiglio di Alessandro Costacurta a Zlatan Ibrahimovic: "Fossi in lui non smettere". Le Top News di questa mattina nelle prossime schede!