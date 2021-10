Milan, Elliott entra nel capitale di Toshiba: i dettagli

Elliott, fondo statunitense proprietario del Milan, entra nel capitale di Toshiba. Continuano le operazioni extra calcistiche.

Proseguono le operazioni extra-calcistiche di Elliot Management, il fondo che controlla la holding a cui fa capo il Milan . La novità sta nel fatto che è entrato con una quota significativa nel capitale di Toshiba. A riportarlo è il Financial Times, che cita fonti a conoscenza della situazione, secondo le quali il pacchetto azionario non sarebbe superiore al 5%. Tuttavia, Elliott Management avrebbe già tenuto diversi colloqui con rappresentanti del consiglio di amministrazione e consulenti del gruppo giapponese.

L’operazione arriva nella fase in cui il board sta concludendo il processo di revisione strategica avviato in primavera sotto la pressione di diversi fondi attivisti che avevano spinto per l’uscita dell’ex Ceo Nobuaki Kurumatani. I soci dell’azienda tecnologica puntano quindi a valorizzare la società per oltre 30 miliardi di dollari, riporta il quotidiano finanziario, attraverso la cessione a un fondo di private equity oppure alla vendita di alcune attività per finanziare un ampio piano di acquisto di azioni proprie. Intanto il Milan pensa al nuovo attaccante: due bomber nel mirino.