Milan, non è da escludere che Elliott possa restare: le ultime | News

E' notizia degli ultimi giorni quella relativa ad una trattativa tra il fondo Elliott ed Investcorp per il passaggio di proprietà del Milan. In fondo mediorientale sarebbe interessato ad acquistare il club rossonero, con i colloqui che sono in corso sulla base di 1.1 miliardi di dollari (ovvero 1 miliardo di euro).

Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', non sarebbe nemmeno da escludere che Elliott possa restare all'interno del club con una quota di minoranza. Condizionale d'obbligo, ma ci sono alcuni aspetti che possano indurre che la famiglia Singer possa continuare a rimanere, anche per un breve periodo, all'interno del Milan.

Dunque, quali motivi? In primis, Investcorp è stato attratto dal modello della gestione Elliott che ha saputo risanare il bilancio del club affiancando i risultati sportivi ottenuti sul campo. Il Milan, infatti, è tornato nuovamente in Champions League e lotta già da due stagioni per vincere lo scudetto.

Dunque, si potrebbe dare questa continuità con una possibile permanenza di Elliott. In questo modo si eviterebbe un taglio netto di dirigenza, calciatori, allenatore e staff e, dunque, non interrompere questo percorso. Dall'altra parte, però, non è da escludere che, qualora la nuova proprietà acquisterà il 100% delle quote del Milan, potesse inserire all'interno della dirigenza degli uomini di fiducia. Ciò solamente quando Elliott uscirà definitivamente di scena. Milan, le top news di oggi: esclusiva Bellinazzo, novità Ibra e Rebic.

