Milan, ecco quanti tiri servono per fare gol. La classifica in campionato

Nelle ultime tre giornate il Milan è la squadra che ha tirato di più, segnando solo due gol. È la squadra che deve tirare di più per segnare.

Ancora primi in classifica, non è arrivata una sconfitta, ma in casa Milan c'è comunque un'atmosfera di delusione. È data dalle aspettative che c'erano sull'ultimo turno di campionato, ribaltate dai fatti. Il momento del Milan però non è proprio positivissimo. I rossoneri giocano, sono padroni del gioco, tira molto, ma finalizza molto poco. Nelle ultime tre partita sono arrivati sette punti, ma solo due gol segnati. La cosa grave è che i tiri effettuati, però, sono stati addirittura 69 in tre partite. 23 di media a partita.

Riassumendo, nelle ultime tre giornate il Milan ha fatto 69 tiri (ovvero più di tutte le altre in campionato), di cui però 24 sono stati respinti. Ovvero il 34,78%, più di un terzo, nessuno così male in campionato. Ben 51 dei 69 non sono finiti nello specchio (quindi o fuori o respinti), ovvero il 73,91%. Solo 18 sono dunque quelli nello specchio, ovvero 6 a partita di media. I gol fatti, sono soltanto due. Ciò significa che nelle ultime tre partite sono serviti ben 9 tiri nello specchio per arrivare a segnare un gol. In questo dato i rossoneri sono i peggiori del campionato, a pari solo col Genoa, che ha fatto un solo gol, ma senza mai tirare in porta nei secondi tempi. Le altre pretendenti allo Scudetto hanno decisamente medie migliori. Ecco la classifica delle ultime tre giornate.