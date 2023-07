Milan, ecco Pulisic: il focus di ‘acmilan.com’ | NEWS

(fonte:acmilan.com) - Christian Pulisic è atterrato nel pianeta rossonero. Da Londra - sponda Chelsea - a Milano, il talentuoso attaccante a stelle e strisce è pronto a iniziare la sua avventura agli ordini di Mister Pioli. Il dribbling, nello stretto e in velocità, e la duttilità sono due delle caratteristiche principali del suo biglietto da visita. Christian è in grado di ricoprire diversi ruoli offensivi : nasce come ala su entrambe le corsie, ma nel corso della carriera è stato impiegato anche da trequartista e da seconda punta. Alto 1.78m, Pulisic è un giocatore dalle ottime capacità tecniche, abile nella conclusione con entrambi i piedi. Rapidità e dribbling lo rendono un eccellente uomo-assist, ma il gol è nelle sue corde. Il classe '98 aggiunge fantasia e imprevedibilità al pacchetto di soluzioni d'assalto a disposizione del gruppo rossonero.

Nato il 18 settembre 1998 a Hershey - città americana di meno di 15mila abitanti localizzata nella contea di Dauphin nello stato della Pennsylvania - Christian conserva inoltre origini croate. Dopo aver mosso i primi passi da calciatore in Inghilterra, con la maglia del Brackley Town, ecco il rientro in Pennsylvania e il percorso nel PA Classics, società calcistica locale. Nel gennaio 2015 la svolta con il passaggio nell'Under 17 del Borussia Dortmund, con cui arriva a esordire in Prima Squadra. L'approdo nel calcio professionistico è targato inizio 2016: il 30 gennaio debutta nel 2-0 giallonero sull'Ingolstadt in Bundesliga, in seguito conquista la titolarità e realizza il primo timbro, in data 17 aprile nel 3-0 ai danni dell'Amburgo.