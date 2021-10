Milan, ecco Messias: Pioli ora può disporre del suo jolly | News

Junior Messias, calciatore del Milan, è finalmente a disposizione di Stefano Pioli: il brasiliano può diventare un'arma importante

Finalmente è arrivato il momento di Junior Messias . Come viene riportato da Tuttosport, l'attaccante del Milan dovrebbe essere convocato per la prima volta da Stefano Pioli da quando è stato acquistato da Crotone. Domenica c'è l'Atalanta e il brasiliano potrebbe essere utile gara in corso.

Il Milan punta su Messias, che può regalare maggiore imprevedibilità alla manovra rossonera. Arrivato in ritardo di condizione, ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, a testimonianza di come abbia recuperato nel migliore dei modi. Il brasiliano potrà essere per Pioli un vero jolly: non solo trequartista al posto di Brahim Diaz, ma anche alternativa sulla destra al posto di Alexis Saelemaekers. Il brasiliano non vede l'ora di scendere in campo. Intanto il Milan pensa a un grande colpo a costo zero