Milan, ecco le condizioni di Kjaer, Musacchio e Calhanoglu

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan ci sono da valutare le condizioni di Simon Kjaer e Mateo Musacchio. L’argentino – informa il Milan – che nel riscaldamento durante la sfida col Torino ha avvertito una contrattura al polpaccio destro, ieri ha fatto le cure del caso e oggi è in programma una nuova valutazione clinico-strumentale. Il problema dovrebbe essere risolto in tempi relativamente brevi.

Per quanto riguarda Kjaer, uscito alla fine del primo tempo contro i granata, si tratta di un problema ai flessori della coscia sinistra. Oggi una nuova risonanza, ma la sua presenza contro la Fiorentina è a rischio. Stefano Pioli cercherà di recuperare anche Hakan Calhanoglu: l’infortunio all’ileopsoas destro non desta particolare preoccupazione. Intanto ecco le dichiarazioni di un calciatore che sta facendo grandi cose al Milan, continua a leggere >>>

