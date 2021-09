Milan, ecco il punto sui giocatori nelle varie Nazionali

Tanti giocatori del Milan in nazionale: da Tonali e Kalulu, che stanno facendo bene, fino a Theo Hernandez, che potrebbe essere schierato.

Anche stavolta il Milan ha regalato alle varie nazionali tantissimi giocatori, ben tredici per la precisione. I rossoneri sono molto giovani e anche per questo molti sono con le selezioni degli Under. Si è conclusa la prima settimana di impegni interazionali ed è già iniziata la seconda. La Gazzetta ha dunque fatto il punto su come sono andati i milanisti e cosa aspetta loro in questi prossimi giorni.