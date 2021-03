Milan, ecco il nuovo sponsor. L’anticipazione del club (VIDEO)

Il Milan domani presenta un nuovo sponsor: ecco l'anticipazione della società rossonera sul proprio account Twitter

Novità importante in casa Milan. Il club rossonero ha da pochi minuti pubblicato un video sul proprio account Twitter in cui annuncia un nuovo sponsor. Il tutto verrà presentato in grande stile nella giornata di domani. Dopo gli accordi recenti con DoDo, Therabody, AVIS, Ivan Gazidis piazza un altro colpo importante. Il Milan, ancora una volta, dimostra di lavorare nel migliore dei modi, non solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. Dall'anticipazione ci sono diversi indizi che fanno capire di cosa si tratta. Voi lo avete capito? Ditecelo nei commenti!