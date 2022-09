Milan, ecco i tempi di costruzione del nuovo stadio

Non ci vorrà poco tempo per costruire il nuovo stadio del Milan, che potrebbe essere a San Siro al posto dell'attuale: i dettagli.

Ieri è iniziato il dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Siro, al posto dell'impianto attuale. È stato illustrato nel dettaglio il progetto e la proposta avanzata dalle due società. Patrizia Polenghi, membro del CEAS, si è occupata di illustrare il tutto. Ciò che emerge è che la riqualificazione dell'area avrà due fasi di cantiere. La prima dovrebbe durare 1400 giorni, ovvero quasi quattro anni; la seconda, seguente, da 1000 giorni, ovvero quasi tre anni. La prima sarà per la costruzione del nuovo impianto, mentre la seconda per l'abbattimento del vecchio e la riqualificazione del quartiere. I lavori dureranno quindi più di sei anni. Milan, le top news di oggi: ultime verso Empoli. Yonghong Li, nuovo rinvio.