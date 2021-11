Milan, ecco dove abitano i calciatori rossoneri: da City Life a fuori città

I giocatori del Milan alla conquista di Milano, non solo sul campo, dove il Derby si è concluso in parità consentendo ai rossoneri di restare primi e a +7 sui rivali cittadini, ma anche per quanto riguarda le abitazioni. Se una volta i campioni vivevano vicino a Milanello, ora sono tutti concentrati all'interno del capoluogo lombardo. Dal rinomato Bosco Verticale alla richiestissima City Life, passando per Parco Vittoria o Torre Solaria, ma Torre Galfa e Porta Nuova pure. Quasi sempre grattacieli o altissimi palazzi, con grandi terrazze, piscine e palestre. Scopriamo dunque dove abitano i giocatori rossoneri.