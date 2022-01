Milan, ecco come sta andando Yacine Adli in Ligue 1 con il Bordeaux

Yacine Adli, classe 2000, è di proprietà del Milan ma sta giocando nel Bordeaux in prestito in questa stagione. Bravo e può migliorare ancora

Daniele Triolo

Il Milan, la scorsa estate di calciomercato, ha acquistato Yacine Adli, centrocampista offensivo classe 2000, versando 8 milioni di euro (più 2 di bonus) al Bordeaux e legando il calciatore transalpino al Diavolo con un contratto fino al 30 giugno 2026. Gli accordi con i 'Girondins', però, prevedevano che il giocatore sarebbe rimasto un'altra stagione in Aquitania agli ordini di mister Vladimir Petković.

In questo modo, Adli avrebbe potuto proseguire nel suo percorso di crescita per altri dodici mesi, nonché giocare titolare fisso ogni partita. Cosa che, al Milan, molto probabilmente non sarebbe stata possibile. Il giocatore, numero 19 del Bordeaux, in questa stagione sta confermando di possedere ottime doti tecniche. Adli è un talento dalla qualità sopraffina che, in generale, ama mettersi a disposizione dei propri compagni.

Finora, infatti, il futuro rossonero ha disputato 21 partite su 21 in Ligue 1 con i 'Girondins', di cui 16 da titolare e 7 per tutti i 90' di gioco. Da agosto ad oggi, Adli ha fornito 6 assist (contro Saint-Etienne, Montpellier, PSG, Metz, Strasburgo e Lille). Pecca, però, ancora un po' in fase realizzativa. Una situazione di gioco dove dovrà migliorare ancora, visto che possiede le capacità di segnare sicuramente qualche gol in più.

Dopo i 3 gol segnati nella stagione 2019-2020 e i 2 segnati in quella seguente, 2020-2021, fin qui Adli è andato in gol soltanto una volta, nel 3-2 con il quale il Bordeaux aveva superato, lo scorso 31 ottobre 2021, il Reims allo stadio 'Matmut-Atlantique'. In definitiva, quindi, Adli sta dimostrando di essere un calciatore da Milan, ma di dover crescere ancora. Possiamo dire che è quasi pronto per il palcoscenico di 'San Siro'.

