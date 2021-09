Milan, ecco come sono andati i rossoneri nelle Nazionali

Ecco com'è andata ai giocatori del Milan in Nazionale: Kalulu segna con l'U21 transalpina, titolari Florenzi, Saelemaekers, Maldini e Bennacer

Stefano Bressi

La Nazionale di Mancini torna in campo a quasi due mesi dalla vittoria dell'Europeo a Wembley: all'Artemio Franchi di Firenze finisce 1-1 con la Bulgaria, un punto che permette agli Azzurri di restare in testa alla classifica del Gruppo C con 10 punti, davanti alla Svizzera. Si allunga a 35 partite la serie positiva della formazione azzurra, che ieri ha schierato dal primo minuto il rossonero Alessandro Florenzi, poi sostituito al 64' sull'1-1.

Titolare anche Saelemaekers con il Belgio: i 'Red Devils' hanno battuto 5-2 in rimonta l'Estonia, Alexis è stato schierato come esterno di destra nel 3-5-2 di Martinez ed è rimasto in campo fino al 66', quando le squadre erano già sul 4-1.

Minuti anche per Bennacer, che ha disputato il primo tempo nella goleada della sua Algeria contro Gibuti, nella prima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali di Qatar 2022. 8-0 il risultato finale e un po' di benzina nel motore per Isma.

Grande gol per Pierre Kalulu con la maglia della Francia U21: il terzino destro ha giocato tutta la partita e ha segnato il 3-0 con un pregevole pallonetto in contropiede. In campo Daniel Maldini con l'Under 20 azzurra, nel Torneo 8 Nazioni: la formazione allenata da Alberto Bollini ha superato per 2-0 la Polonia a Lomza, Daniel è stato schierato tra i titolari.

Fonte: acmilan.com