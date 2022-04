Milan, chiusa la partnership esclusiva con EA Sport: il comunicato / News

Il Milan e EA Sport chiudono il loro rapporto di collaborazione esclusiva a partire dal 1° luglio 2022. Questo il comunicato

" A partire dal 1 luglio 2022 terminerà la nostra partnership esclusiva con l’AC Milan . Questo non cambierà la vostra esperienza di gioco con EA SPORTS FIFA, poiché il nostro accordo di licenza con la squadra continua. Ciò significa che lo stemma di AC Milan, la sua identità, lo stadio, i nomi dei giocatori, ecc. rimarranno gli stessi, saranno ancora disponibili nel gioco e potrete giocare esattamente come prima.

"Questo aggiornamento non cambierà il tuo modo di giocare e interagire con AC Milan in FIFA 21 e nelle versioni precedenti del gioco. Questo aggiornamento non cambierà il tuo modo di giocare e interagire con l’AC Milan in EA SPORTS FIFA, incluso FUT". Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcellona. Ecco chi è.