Milan e Inter, il Comune chiede ulteriori approfondimenti per il nuovo stadio

MILAN NEWS – A Milan e Inter è arrivata una lettera da parte del comune di Milano riguardante il progetto di fattibilità del nuovo stadio di San Siro, in cui vengono richiesti chiarimenti e approfondimenti ulteriori. Ecco la nota di Palazzo Marino: “Si parte dalla necessità, come previsto dal Dpr 231/07, di poter accedere alla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l’effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti. Tema su cui da tempo la direzione appalti del Comune ha chiesto approfondimenti alle società e che, più di recente, è stato sollecitato anche dal consiglio comunale. Tra i punti inseriti nella lettera anche la richiesta di opportuni chiarimenti rispetto alla quantità e alla qualità degli spazi che rimarranno ad uso pubblico (verde, aree pedonali, piazze, servizi). Vengono inoltre sollecitate precisazioni sulle funzioni di intrattenimento da convenzionare con il Comune di Milano e sono richieste integrazioni in merito alle valutazioni che supportano il piano economico finanziario. L’amministrazione comunale resta ora in attesa delle spiegazioni richieste, nella speranza di ricevere riscontro in tempi brevi e poter procedere all’esame della proposta”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>