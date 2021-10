Milan, è il compleanno di Weah: “Tanti auguri Re Leone”

George Weah, ex attaccante del Milan, compie nella giornata di oggi 55 anni. Ecco gli auguri del club rossonero sui social

George Weah, ex giocatore del Milan, compie nella giornata di oggi 55 anni. Attaccante di razza, che ha regalato tante gioie ai suoi tifosi a San Siro, ha vinto anche il Pallone D'Oro nel 1995. E' stato il primo giocatore non europeo a vincere il suddetto premio. 58 gol in 147 partite con il Milan. Il club rossonero, attraverso i propri account social, ha voluto fare gli auguri a George: " Siam venuti fin qua per vedere segnare Weah! Tanti auguri Re Leone". Intanto Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.