Milan, è il compleanno di Kessie: gli auguri del club

Oggi Kessie, centrocampista del Milan, compie 25 anni. Ecco qui di seguito gli auguri del club sul sito ufficiale rossonero.

Ha da poco superato le 200 presenze con i rossoneri, in questa stagione ha finora giocato 19 partite segnando 3 gol, tutti in Serie A, a cui aggiungere un assist in Champions League, per il gol di Messias a Madrid. Franck Kessie continua a viaggiare ad alte medie di rendimento e resta un punto fermo della mediana di Mister Pioli: a poche ore dall'inizio di Milan-Napoli e nello stesso giorno di Fik Tomori, Franck festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dalla famiglia rossonera. Segui live Milan-Napoli con la nostra cronaca testuale >>>