Milan, è fatta per il rinnovo di Pioli: per lui un futuro alla Ferguson

E' fatta per il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan: l'annuncio del prolungamento potrebbe arrivare già nella giornata di oggi

Salvatore Cantone

Stefano Piolirinnoverà il contratto con il Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi, o al massimo domani, ci sarà l'ufficialità del prolungamento fino al 2023, con ingaggio ritoccato. Il tecnico percepirà un ingaggio di tre milioni più bonus, con la possibilità di arrivare a quattro. Un bel salto in avanti rispetto al compenso attuale, anche se è sempre inferiore rispetto ad altri big. Forse sorprende la breve durata dell'accordo, ma in questo modo Milan e Pioli saranno libero di rinegoziare in base ai risultati.

Per Pioli comunque potrebbe esserci un futuro alla Ferguson. Ivan Gazidis arriva dall'Arsenal e dal lungo rapporto con Arsene Wenger, e chissà che questo tipo di scelta non possa essere riproposta anche in rossonero. Ora la priorità di Pioli è quella di pensare solo al campo anche perchè i bonus legati ai risultati sono notevoli e dunque andranno incidere anche sull'ingaggio dell'allenatore.

Come detto, l'annuncio potrebbe arrivare oggi o al massimo nella giornata di domani. In sostanza cambia poco. La curiosità è che ci sarà l'ufficialità prima della gara con il Sassuolo, la stessa squadra che ha affrontato il Milan nel luglio 2020, cioè quando il club decise di confermare Pioli e di non puntare su Ralf Rangnick. Insomma, il tecnico rossonero si gode i frutti del suo bellissimo lavoro, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ora bisogna vincere. Intanto il Milan vuole il bomber che sta incantando la Serie A.