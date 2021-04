Milan, è allarme Champions: Pioli cerca soluzioni | News

Come viene riportato da Tuttosport, la Champions League del Milan è a rischio. Stefano Pioli cerca recuperi e serenità

Tuttosport, in edicola questa mattina, analizza il momento che sta attraversando il Milan. Stefano Pioli, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ha ripetuto che "Il Milan non ha paura" di rovinare la bella stagione svolta fino a quei, ma è chiaro che la sconfitta di mercoledì non ci voleva. La squadra rossonera, due mesi fa, aveva 4 punti di vantaggio sulla Juventus, nove su Lazio e Roma, dodici su Atalanta e Napoli. Ora le cose sono cambiate, con i partenopei (quinti) a soli 3 punti.