Milan, due gol consecutivi per Leao: non era mai successo / News

Dopo il gol contro il Cagliari, Rafael Leao ha fatto centro anche contro la Lazio. Secondo gol consecutivo: non era mai successo

Un altro gol, un'altra prestazione super convincente. Con l'inizio della nuova stagione, Rafael Leao sembra davvero aver voltato pagina. Come ammesso da lui stesso in un'intervista post Milan-Lazio, il portoghese aveva finora peccato di mancanza continuità. Ora è un altro giocatore. A testimonianza di ciò c'è una statistica che sottolinea come il numero 17 non aveva mai segnato due gol consecutivi in Serie A. Le reti contro Cagliari e Lazio hanno finalmente spezzato questa maledizione. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>