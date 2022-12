Milan, il report ufficiale della domenica rossonera a Dubai

Il primo gruppo di lavoro ha dapprima svolto un possesso palla con anche i portieri (i quali poi si sono staccati per seguire un programma specifico coi preparatori), dopodiché corsa blanda per tornare a gestire il possesso ma stavolta finalizzato a segnare nelle porticine . Il secondo gruppo, invece, ha effettuato una serie di esercizi atletici , poi anche per loro corsa blanda.

Per domani è prevista una giornata di doppio allenamento (alle 10.00 e alle 16.00 locali), il quale di fatto manderà in archivio la tournée invernale rossonera con la ripartenza per Milano fissata per martedì. Mondiali, Ozil “snobba” Giroud: il messaggio sui social