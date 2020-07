Milan, Donnarumma capitano para subito un rigore: Gigio è un leader

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Gianluigi Donnarumma. Alla sua presenza 201 con la maglia del Milan (raggiunti due simboli come Van Basten e Rijkaard), Gigio con la fascia di capitano si toglie la soddisfazione di parare anche un calcio di rigore a Malinovskyi.

Un’altra gioia per Donnarumma, che però è deluso per la mancata vittoria: “Volevamo vincere a tutti i costi, ma va bene così. Giocavamo contro una grande squadra. Ora siamo più squadra, più compatti. Sappiamo tutti il nostro ruolo, prepariamo bene le partite. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Peccato per il punto. Il nostro obiettivo è arrivare quinti. Ce la giocheremo fino alla fine”.

Come detto, questa è stata per Donnarumma la prima gara da titolare al Milan con la fascia da capitano. Un altro evento da sottolineare e incorniciare, visto i soli 21 anni d’età. Tiene banco sempre la questione contratto, in scadenza nel 2021, ma la sensazione è che alla fine si troverà un accordo, partendo dai 6 milioni attuali che guadagna Gigio e una durata che oscilla tra il 2023 e il 2025. Donnarumma vuole rimanere al Milan e il Milan vuole tenere Donnarumma. INTANTO IBRAHIMOVIC LANCIA UN MESSAGGIO IMPORTANTE SUI SOCIAL, CONTINUA A LEGGERE >>>