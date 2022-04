Milan, Donati: “Ibrahimovic può dare una grande mano”

Massimo Donati, ex giocatore del Milan, a "1 Football Club” ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. Ecco cosa ha detto

Massimo Donati, ex giocatore del Milan, ha parlato a "1 Football Club" di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: "Ci sono i momenti chiavi della stagione, non bisogna sbagliarli. Ora non si può più fare, l'Inter sembra non sbagli più. Ci sono momenti in cui puoi abbassare la guardia, ora non più. Sono dell'idea che non è un solo giocatore che può risolvere tutti i problemi, ma se hai Ibrahimovic davanti dal punto di vista tecnico e caratteriale può dare una mano alla squadra". Intanto i rossoneri pensano ad un talento esploso in Youth League.