Milan, Donati: “I giocatori hanno fame. Ecco chi è cresciuto di più” / News

Milan, l’opinione dell’ex Donati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Donati, ex centrocampista rossonero, ha parlato del momento di forma del Milan. Occhio anche al nome del giocatore cresciuto di più negli ultimi tempi:

Sul segreto del Milan

“Ci sono tanti fattori, il primo è la fame che hanno i giocatori di vincere e arrivare in alto. Poi ci aggiungo qualità e spensieratezza della squadra, disarmanti: è bello vedere giocare il Milan perché tutti sanno cosa fare, con grande intensità, e se sbagliano ripartono. Li vedi che sono pronti, e va dato tanto merito all’allenatore. Al di là dei numeri tattici e di come si gioca, è lui che deve tirare fuori il meglio da ogni giocatore, sia chi gioca sia chi no: Pioli ci sta riuscendo benissimo. Poi c’è Ibrahimovic, che dà qualcosa ancora in più, ma hanno dimostrato di saper giocare bene anche senza di lui”.

Sul giocatore cresciuto di più

“Se devo dirne uno scelgo Bennacer. Mettiamoci anche Kessie, il centrocampo sta facendo un campionato straordinario, pensando anche a come era partito l’anno scorso Bennacer. Prendo il reparto mediano”.

