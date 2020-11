Calciomercato Juventus – Sfida al Milan per De Paul

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un mercato fortemente condizionato dalla crisi causata dal Coronavirus è stato l’ultimo e sarà anche il prossimo. Una delle squadre più influenzate è stata sicuramente la Juventus, che però è riuscita comunque a mettere a segno colpi importanti, grazie all’inventiva di Fabio Paratici nello studiare nuove formule. Il caso di Federico Chiesa è abbastanza emblematico. La stessa cosa, ovviamente, la Juventus proverà a fare nelle prossime sessioni, già a partire da gennaio.

I nomi sul famoso taccuino di Paratici sono tanti, ma ce n’è uno in particolare per il quale i bianconeri potrebbero provare ad accelerare. Si tratta di Rodrigo De Paul, argentino dell’Udinese, che piace non poco anche al Milan. Il classe 1994 è ormai diventato un giocatore maturo e dopo aver resistito per molto, ora la squadra friulana è pronta a lasciarlo andare. Il Milan lo valuta per il dopo Hakan Calhanoglu, ma Paratici ha un piano per aggiudicarselo.

Il prezzo di partenza è troppo alto per tutti, ma la sensazione è che si possa abbassare fino ai 30 milioni, cifra alla quale l’Udinese potrebbe liberarsene. Non per forza cash. Ci si può arrivare con l’inserimento di bonus (che potrebbero anche alzare leggermente la cifra) e anche soprattutto con contropartite tecniche. La Juve sarebbe pronta a offrire un prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto. L’obiettivo è anticipare tutti, Milan compreso.

