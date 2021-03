Milan, Donadoni: “Contattato dopo l’esonero Giampaolo”. Il retroscena

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha raccontato un retroscena su un contatto con i rossoneri dopo l'esonero di Marco Giampaolo

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha raccontato un importante retroscena risalente ai tempi in cui il Diavolo decise di esonerare Marco Giampaolo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.com': "Adriano Galliani non mi ha mai contattato. Mi è successo di avere un contatto quando ero in Cina, quando il Milan ha sostituito Giampaolo. Dire arrivederci e grazie sarebbe stato poco serio, poi ognuno decide la cosa più corretta. La squadra sta facendo delle cose egregie, ha cambiato filosofia. Ciò che stanno facendo quest'anno, unito alla fine del campionato scorso, è estremamente positivo. Se poi riescono a inserire 1-2 giocatori all'anno, può tornare il Milan vincente di qualche anno fa. E' la mia speranza e il mio augurio, le premesse sono buone". Arriva la decisione sulla squalifica di Rebic: c'è l'ufficialità