Milan, i ‘dollarumma’ diventano soldi reali: ecco quanto valgono in euro

Le banconote false lanciate in campo in Milan-Psg nei confronti di Donarumma sono diventate pezzi pregiati sul web e oggetto di transazioni

I ' dollarumma ', ovvero le banconote false lanciate in campo in occasione del match contro il Psg di martedì scorso nei confronti dell' ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma , sono diventati oggetto di transazioni sul web. Le banconote, infatti, vengono rivendute dai tifosi rossoneri sulle varie piattaforme di rivendita a prezzi variabili, creando profitto.

Come riporta Fanpage.it le transazioni avvengono principalmente su Vinted.it o Subito.it e si hanno diverse situazioni di vendita: si parte dalle banconote singole, si passa ai fogli con la stampa di più banconote, fino ad arrivare a rotoli e mazzette. Il prezzo varia a seconda all'oggetto in questione. Dai 3 ai 5 euro per il pezzo singolo, 30 euro per la mazzetta o il rotolo.