Milan-Dinamo Zagabria e non solo: dalle 14.30 saremo live su Twitch e YouTube insieme a Jerry Gamble!

Dalle 14.30 saremo live su Twitch e YouTube per parlare del Milan insieme a Jerry Gamble di 'Pastorizia Never Dies'. A tra poco!

Amici e amiche di Pianetamilan.it, a partire dalle 14.30 saremo live sui nostri canali Twitch e YouTube. Commenteremo insieme a Jerry Gamble di 'Pastorizia Never Dies' la vittoria di ieri del Milan in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Inoltre parleremo anche del prossimo impegno in campionato contro il Napoli e avrete la possibilità di interagire insieme a noi scrivendoci le vostre domande o i vostri pensieri. Potrete accedere alla nostra diretta cliccando sui nostri canali linkati poco sopra. A tra poco! Maldini: "Leao? Nessuno è incedibile a certe cifre". Il punto sul futuro del portoghese