Milan, Dida torna in Brasile: un altro ex portiere rossonero al suo posto

Nelson Dida lascia il ruolo di allenatore dei portieri del Milan per tornare in Brasile. Al suo posto arriva un altro ex estremo difensore

Carmelo Barillà

Nelson Dida lascia il ruolo di allenatore dei portieri del Milan per fare ritorno in Brasile. Al suo posto arriva un altro ex estremo difensore rossonero. A confermare le indiscrezioni trapelate già nei giorni scorsi è Sportmediaset. Dida ha deciso di iniziare la carriera da allenatore, in patria.

Il possibile sostituto di Dida

A sostituire Dida nel ruolo di preparatore dei portieri del Milan potrebbe essere Flavio Roma. L'ex rossonero è il principale candidato. Roma ha vestito la maglia del Milan per tre stagioni, giocando tuttavia pochissimo. La sua carriera agonistica si è dipanata soprattutto al Monaco, squadra con la quale ha ricoperto anche il ruolo di allenatore dei portieri delle giovanili. Ora Flavio Roma potrebbe tornare al Milan, stavolta in una nuova veste.