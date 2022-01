Milan, l’obiettivo di Tomori è chiaro: tornare a disposizione per il derby

Operato al menisco nei giorni scorsi, Fikayo Tomori non perde tempo e vuole tornare subito a disposizione di Pioli per il derby

Uscito claudicante nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, Fikayo Tomori è stato costretto ad operarsi il 14 gennaio al menisco. Nonostante siano passati pochi giorni dall'operazione, il difensore rossonero non vede già l'ora di tornare. Procede bene il recupero dell'ex Chelsea, il quale ha iniziato il percorso riabilitativo e oggi ha svolto una sessione di terapie a Milanello. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'obiettivo del classe 1997 sarebbe quello di tornare a disposizione di Pioli per il derby contro l'Inter, in programma il 6 febbraio. Secondo quanto comunicato dal Milan, i tempi di recupero erano stimati per un mese. Riuscirà Tomori in questo recupero lampo? Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.