Milan, Di Stefano: “Ecco quando tornerà in campo Ibrahimovic”

Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Milanello, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Peppe Di Stefano , giornalista di 'Sky Sport' inviato a Milanello , ha fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , alle prese con il recupero dall'operazione subita in artroscopia al ginocchio sinistro.

"Ci arrivano delle conferme per quanto riguarda Ibrahimovic: non c'è agitazione in merito alla sua situazione fisica; da quel che ci risulta Ibra prosegue il suo programma di riabilitazione e riatletizzazione prosegue senza intoppi secondo le tempistiche già stabilite".