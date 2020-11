Milan, Di Stefano: “Ecco i metodi di Pioli per allenare a distanza” / News

Pioli allena così il Milan da casa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha spiegato i metodi di Stefano Pioli per allenare a distanza. Le sue parole: “Stefano Pioli sta seguendo gli allenamenti live attraverso un drone. Per adesso senza mai intervenire. Lo farà invece tra venerdì e sabato, ovvero negli allenamenti in cui la squadra preparerà la trasferta di Napoli visto che sarà al completo solo da giovedì. Lo farà probabilmente attraverso un sistema di amplificazione, ma non sarà lui a condurre l’allenamento. Pioli ha piena fiducia dei suoi collaboratori. Nel week end parteciperà alle sedute tattiche mentre sabato sono previsti dei colloqui individuali con tutti i giocatori o, in alternativa, con i componenti dei reparti. Domenica sera, invece, sarà collegato via auricolare con la panchina per guidare le scelte di Bonera e Lucarelli che saranno chiamati a sostituire lui e Murelli”. Derby di mercato con l’Inter per un talento serbo >>>