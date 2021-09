Milan, di nuovo nelle prime quaranta del Ranking UEFA

Aggiornato il Ranking UEFA dopo le ultime gare di Champions League, con il Milan che guadagna posizioni e torna nella Top 40.

Iniziata la Champions League e dunque si aggiorna anche il Ranking UEFA con il Milan che scala posizioni. Si scartano i risultati della stagione 2016/17, andata ormai in archivio. In testa però c'è sempre il Bayern Monaco, seguito a ruota dal Manchester City e poi proprio dal Liverpool, contro cui ha giocato ieri il club rossonero. La prima italiana è la Juventus, che però scende all'ottavo posto, anche se lo scorso anno era stata addirittura nella Top 3. Nei primi 20 posti resistono Roma e Napoli. Salgono ancora Atalanta e Inter, che ora sono rispettivamente al 24° e 25° posto, subito dietro la Lazio che sale al 26°. Come detto, anche passi avanti dal Milan, che torna nelle prime 40: è 39°. Ora si punta a continuare la scalata. Le parole di Ibrahimovic, le condizioni di Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi sul Milan.