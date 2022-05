Milan, Di Michele: “Pioli è l’allenatore che ha fatto meglio negli ultimi anni”

Di Michele, allenatore che è stato attaccante, ha parlato del Milan e dell'allenatore rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Ha sfiorato il Milan in qualche occasione, ma non ci ha mai giocato, David Di Michele, in rossonero. Ai microfoni di TMW Radio gli è stato chiesto un parere sul Milan e su Stefano Pioli, che sta ottenendo ottimi risultati ormai da anni. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Pioli ha fatto un gran lavoro nel tenere il gruppo compatto e far stare sul pezzo anche chi ha giocato poco o l'anno prima tentennava. Penso a Tonali, quest'anno il giocatore in più rispetto allo scorso. Ha dimostrato di avere grandissima personalità, come lo stesso Rafael Leao che di recente sta facendo partite di livello. E poi ha rivitalizzato i Bennacer, i Kalulu, i Fikayo Tomori pure... Oggi come oggi è l'allenatore che ha fatto meglio in Italia negli ultimi due-tre anni".