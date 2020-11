Milan, Di Marzio su Kakà: “Galliani in pantaloncini e la chiamata di Ancelotti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Di Marzio, all’interno del libro ‘Grand Hotel Calciomercato’, ha raccontato qualche retroscena sull’arrivo di Kakà al Milan: “È ferragosto, il mercato sta quasi finendo e in Sardegna non ci sono stampanti all’orizzonte. ‘Sto aspettando i fogli dal Brasile! Mi serve un aiuto’ strilla Adriano in pantaloncini da mare all’agente immobiliare che ogni anno gli affitta le case in Costa Smeralda. Il fax in qualche modo arriva, l’affare si chiude a 7 milioni e mezzo di dollari. Ancelotti non ne sa nulla e si ritrova Kakà direttamente a Milanello per il primo allenamento: al termine della sgambata, con tanto di partitella finale, l’allenatore decide di chiamare Galliani. ‘Ma dove l’avete preso? È un fenomeno! Non ne ho mai visto uno così’. Il ragazzino soffia persino il posto a un mostro sacro come Rui Costa, il numero 10, il più talentuoso, che però alza le mani e ammette con il consueto stile: ‘Questo è più forte di me’“. Voci su Cistana al Milan, ecco cosa abbiamo scoperto. VAI ALLA NOSTRA NOTIZIA >>>