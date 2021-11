Milan, Di Marzio: “Messias spera nella nazionale brasiliana”

Il giornalista Gianluca Di Marzio, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Carlo Pellegatti, ha parlato anche di Junior Messias

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato al canale Youtube di Carlo Pellegatti. Di Marzio ha parlato anche di Junior Messias, calciatore del Milan: "La sua è una storia lunga e particolare. Ora è al Milan, sogna di debuttare in Champions League e spera di giocare il Mondiale con il Brasile. Ha scelto il Milan anche perchè spera nella nazionale brasiliana". Milan, colpo di mercato in casa Inter per l'estate? Le ultime >>>