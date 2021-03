Milan, Di Livio: “Grande reazione, ma non credo che darà fastidio all’Inter”

Milan, le parole di Di Livio

L’ex calciatore Angelo Di Livio, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato della reazione del Milan dopo gli ultimi risultati negativi. Difficile, però, puntare allo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan ha reagito alla grande, ho visto un’ottima squadra. Ha anche rischiato, ma era questa la partita da fare. Non credo che darà fastidio all’Inter, ma si terrà stretto il secondo o terzo posto. Per me entra sicuramente in Champions“. Intanto Pioli rivoluziona la formazione per Milan-Udinese >>>