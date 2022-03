Milan, Deschamps: “Giroud avrebbe anche potuto segnare di più”

Giroud, attaccante del Milan, è tornato in Nazionale e ha ritrovato subito anche il gol, di lui ha parlato Deschamps, CT francese.

Ieri sera Olivier Giroud , attaccante francese classe 1986 del Milan , è tornato a giocare in Nazionale, riconvocato da Didier Deschamps , e ha trovato subito il gol. Un'altra vittoria per i Galletti, che sembrano inarrestabili. Proprio di Giroud ha parlato il commissario tecnico francese al termine della sfida.

Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Sono felice per lui e per la squadra. Anche quando era con noi e le cose non andavano bene nel club ha sempre fatto bene ed è stato decisivo. Perciò bene, avrebbe anche potuto segnare di più. Bene per lui e tutta la squadra, è tornato in un gruppo che conosce".