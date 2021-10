Milan: derby di mercato per un difensore. Arbitri, così non va bene

Risveglio amaro per un Milan che ha messo in campo una prestazione di basso livello contro il Porto. C'è però grande rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subìto in questa stagione. Oggi è un gran giorno per Stefano Pioli, che compie 56 anni. Intanto Ismael Bennacer ci tiene a mettere in chiaro le cose, così come Fabio Capello, che lancia una critica nei confronti di Rafael Leao. Infine attenzione al derby di mercato con l'Inter per un difensore. Nelle prossime schede le Top News mattutine sul Milan!