Milan, De Rosa: “Leao non può fare il sostituto di Ibrahimovic”

MILAN NEWS – Geri De Rosa, giornalista di Sky Sport, ha analizzato la situazione in attacco per il Milan. Ecco il suo pensiero su Rafael Leao e non solo: “Rebic si è scoperto una prima punta insospettabile, l’ha fatto benissimo, a parte contro la SPAL. Rafael Leao non è ancora una prima punta, non lo è giocando a due punte, figuriamoci ad una sola. E’ vero che ha fatto il gol contro la SPAL ma non lo vedo ancora pronto per fare il sostituto di Ibrahimovic“.

Parole che sono state confermate da Stefano Pioli: ecco il suo pensiero su Rafael Leao, continua a leggere >>>