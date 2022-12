Milan, De Ketelaere da ieri sera a Dubai: il suo programma odierno

Il giovane fantasista belga, classe 2001 , dovrà dimenticare - di fatto - la brutta esperienza ai Mondiali in Qatar : appena 15' giocati in tre partite prima dell'eliminazione dei 'Diavoli Rossi' al primo turno della rassegna iridata.

Oggi De Ketelaere si allenerà insieme agli altri compagni del Milan e sarà dunque a disposizione per l'amichevole Liverpool-Milan, in programma venerdì 16 dicembre alle 16:30 ora italiana. Sarà in campo, presumibilmente, per uno scampolo di match.