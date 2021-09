Milan, De Grandis: “Rafael Leao ricorda un po’ Henry” | News

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha esaltato Rafael Leao, attaccante del Milan che sta facendo bene in questa stagione

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha esaltato Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: " "Non inorridite, ma a me ricorda un po' Henry. Appena arrivato in Italia il francese ha fatto l'ala Henry, come un po' sta facendo Leao... probabilmente non era pronto Henry e non è pronto Leao per fare la punta. Henry aveva un tiro un po' più secco, ma vedo delle cose simili: la corsa, la progressione, la capacità di arrivare in porta. La genesi del campione mi fa pensare ad una possibile evoluzione di questo tipo, con le dovute differenze". Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>