Milan, De Grandis: “I tre trequartisti più importanti di Ibrahimovic” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di De Grandis

MILAN NEWS – Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Milan in vista della difficile trasferta di Napoli. Ecco cosa ha detto.

"Il Milan è in un momento straordinario, il Napoli non perde da undici gare di campionato con i rossoneri. Il Milan forse è più forte nell'imprevedibilità, i tre trequartisti dietro ad Ibra forse sono più importanti di Ibrahimovic stesso. Dei rossoneri mi piacciono gli automatismi, il Napoli come squadra è più forte ma il Milan ha fatto più punti di tutti dal lockdown e le statistiche hanno la loro valenza".