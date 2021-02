Milan, De Grandis: “C’è un’involuzione, nel derby può ritornare lucidità”

Milan, De Grandis sul calo di rendimento

Stefano De Grandis, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del calo di rendimento del Milan nelle ultime uscite. Il derby come partita della rinascita? Questo il suo pensiero: "Secondo me c'è un'involuzione nel Milan. I rossoneri sono stati messi sotto nel gioco per 90 minuti ma questa nota stonata si è vista sia con il Crotone che con la Lazio. C'è stata la flessione di giocatori importanti. Per il Milan c'è una piccola involuzione ma nel derby può ritornare a trovare lucidità".