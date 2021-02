Milan, De Canio: “Pioli si sta giocando ottimamente questa chance”

Milan, De Canio su Pioli

L’allenatore Luigi De Canio, ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’, si è soffermato sul lavoro di Stefano Pioli come tecnico del Milan. Le dichiarazioni: “Gasperini e Pioli sono allenatori che ormai conosciamo bene, sono figure consolidate e sono sempre stati bravi. Pioli è primo in classifica e si sta giocando ottimamente questa chance ma che fosse bravo lo sapevo, ho sempre avuto grande considerazione“.

Tra i tecnici che hanno maggiori margini di miglioramento chi vede?

“Il ruolo del tecnico è in continua evoluzione, tutti siamo in continua crescita e molto dipende dalle opportunità che ti capitano. Se Pioli avesse la squadra di Stroppa e viceversa, Pioli non sarebbe primo. Quando Pioli non allenava il Milan comunque era bravo lo stesso pur non potendo lottare per lo scudetto. Ripeto, molto dipende dai giocatori a disposizione”.

