Milan, guarda David: è tornato a segnare a raffica. E per il futuro …

Negli ultimi tempi, però, Jonathan David è tornato a segnare tanto e nella giornata odierna ha siglato una tripletta nel 3-0 contro il Le Havre, permettendosi anche di sbagliare un rigore. In questo modo ha raggiunto la doppio cifra stagionale in Ligue 2. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha ricordato come il suo contratto sia in scadenza nel 2025 e come alcuni club siano sulle sue tracce. Non viene esplicitamente menzionato il Milan, ma non è escluso che i rossoneri non possano fare un tentativo. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, problema in mediana per Pioli: un titolarissimo non è al meglio