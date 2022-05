Milan, c’è la data del raduno per la stagione 2022-2023: le ultime / News

Manca una partita alla fine della stagione, ma arrivano importanti notizie sul raduno del prossimo anno. Data e dettagli

Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A, dirà tutto sulla stagione rossonera. La squadra di Stefano Pioli può conquistare il titolo dopo ben 11 anni dall'ultima volta. Un'annata da concludere al meglio, ma testa anche rivolta verso il futuro. Sì perché, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', c'è la data per il raduno a Milanello per preparare la stagione 2022-2023. La squadra si ritroverà nel centro sportivo rossonero giorno 2 luglio, mentre il 14 luglio sarà la volta dei calciatori impegnati nelle rispettive nazionali. Le Top News di oggi sul Milan: parole Pioli e le ultime sul maxischermo e cessione club