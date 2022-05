Milan, Daniele Longo: “Mi aspetto un paio di regali dalla nuova proprietà”

Il noto esperto di mercato ha parlato della situazione rossonera con il cambio ai vertici societari. Ecco tutte le ultime.

Stefano Bressi

Presto il Milan passerà a Investcorp e Daniele Longo, noto esperto di mercato, ha parlato di come cambia lo scenario con la nuova proprietà. Ecco tutte le sue dichiarazioni a Radio Rossonera oggi.

Su Sanches: “Da quello che abbiamo capito negli scorsi giorni, Sanches pensa al Milan e ci sono stati dei passi avanti nella trattativa. Investcorp lascerebbe carta bianca a Maldini e Massara durante il mercato”.

Su Rafael Leao: “Il Milan ha sul tavolo i rinnovi di Rafael Leao e Bennacer, quest’ultimo ha già un accordo di massima. Io credo che l’arrivo di Investcorp abbia rallentato i rinnovi di Rafael Leao e gli altri. Poi non credo che la nuova proprietà arriverebbe e non rinnoverebbe un giocatore come Rafael Leao, non avrebbe senso. Da quello che abbiamo appreso Investcorp vorrà sicuramente rinnovare Rafael Leao e il giocatore non vuole tirare troppo la corda con la società".

Un biglietto da visita dei nuovi proprietari: “Io mi aspetto una gestione sul mercato più o meno simile a quella di Elliot, con una continuità sugli obiettivi tra cui Origi, Botman e molto probabilmente anche Sanches. Io mi aspetto uno o due regali da parte di Investcorp, magari non da 200milioni di euro, ma un giocatore tipo Nkunku, oppure un grande numero 9 per innalzare il livello offensivo del Milan. come Nunez che sarebbe un colpo accessibile“.

Su Lukaku: “Dubito possa arrivare per i costi dell’operazione. Per il momento non credo possa arrivare anche per l’affetto che ha per l’Inter, ma vedremo più avanti”.

